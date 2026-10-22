В России стоимость порции салата \"сельдь под шубой\" на четырех человек в сентябре текущего года снизилась на 1% по сравнению с месяцем ранее, до 219 рублей. Об этом со ссылкой на Рыбный союз сообщает ТАСС.
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"Селедка под шубой" в России стала дешевле
22 октября 2026 / 17:15
© izikMD/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
В России стоимость порции салата "сельдь под шубой" на четырех человек в сентябре текущего года снизилась на 1% по сравнению с месяцем ранее, до 219 рублей. Об этом со ссылкой на Рыбный союз сообщает ТАСС.
"Индекс "сельди под шубой" с учетом данных Росстата за сентябрь 2026 года составил 219 рублей. Динамика за месяц: индекс снизился на 1% благодаря сезонному фактору", - следует из сообщения. В августе индекс классического салата составил 221 рубль.
Вместе с тем год к году "сельдь под шубой" обойдется дороже для россиян на 6%. При этом в расчет индекса входят: филе сельди соленое, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.
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