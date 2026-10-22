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Белоусов: НАТО, ЕС и Киев осознанно усиливают напряженность

Белоусов: НАТО, ЕС и Киев осознанно усиливают напряженность Белоусов: НАТО, ЕС и Киев осознанно усиливают напряженность

Агрессивные шаги Запада в отношении России и Белоруссии усиливаются. НАТО, Евросоюз и Киев осознанно идут по пути эскалации, обратил внимание министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске.

Агрессивные шаги Запада в отношении России и Белоруссии усиливаются. НАТО, Евросоюз и Киев осознанно идут по пути эскалации, обратил внимание министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске.

"Нынешняя военно-политическая обстановка вокруг наших стран остается сложной. Наблюдаем стремительный рост агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии. НАТО, EC и киевский режим осознанно идут по пути эскалации. Особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для стремительного развертывания вооруженных сил", - указал он. 

Белоусов также отметил, что наращивается коалиционное военное присутствие у границ двух стран.

Вместе с тем он заявил, что Беларусь и Россия являются стратегическими союзниками и партнерами, "связанными не только договорными обязательствами, но и едиными ценностями, общей историей и ответственностью за безопасность на пространстве Союзного государства", сообщает ТАСС.

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Теги:
#нато
#украина
#ес
#белоусов
#эскалация
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