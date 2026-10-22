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Drop Site News: США перебрасывают войска ближе к границе Ирана

Drop Site News: США перебрасывают войска ближе к границе Ирана Drop Site News: США перебрасывают войска ближе к границе Ирана

Пентагон осуществляет переброску войск ближе к иранской границе в ожидании сигнала от президента США Дональда Трампа для начала новой операции. Об этом со ссылкой на источники передает портал Drop Site News.

Пентагон осуществляет переброску войск ближе к иранской границе в ожидании сигнала от президента США Дональда Трампа для начала новой операции. Об этом со ссылкой на источники передает портал Drop Site News.

"Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) приводит все в соответствие для возобновления крупных военных операций", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по утверждению источника, американский лидер уже семь раз "в последний момент" отменял операции против Ирана. Собеседник портала также заявил, что Соединенные Штаты начали операцию "Эпическая ярость" против исламской республики, "не имея всех необходимых ресурсов".

США и Израиль развязали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий прекращение боевых действий. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. После этого американская администрация фактически сигнализировала о переходе попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#иран
#войска
#переброска
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