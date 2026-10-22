Кожемяко назначен вице-премьером - полпредом президента в ДФО

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Олега Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), освободив его от должности губернатора Приморского края.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Олега Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), освободив его от должности губернатора Приморского края.

Ранее Кожемяко возглавлял четыре дальневосточных региона: помимо Приморья, это Корякский автономный округ (позже вошел в состав Камчатского края), Амурская и Сахалинская области.

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 1992 году окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности "экономика торговли", в 2008 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "национальная экономика". Является кандидатом экономических наук, сообщает ТАСС.