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Кожемяко назначен вице-премьером - полпредом президента в ДФО

Кожемяко назначен вице-премьером - полпредом президента в ДФО Кожемяко назначен вице-премьером - полпредом президента в ДФО

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Олега Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), освободив его от должности губернатора Приморского края.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Олега Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), освободив его от должности губернатора Приморского края.

Ранее Кожемяко возглавлял четыре дальневосточных региона: помимо Приморья, это Корякский автономный округ (позже вошел в состав Камчатского края), Амурская и Сахалинская области.

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 1992 году окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности "экономика торговли", в 2008 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "национальная экономика". Является кандидатом экономических наук, сообщает ТАСС.

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Теги:
#назначение
#вице-премьер
#дфо
#полпред
#кожемяко
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