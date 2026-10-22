Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 226 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 226 беспилотников ВСУ
22 октября 2026 / 18:16
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 226 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 1 226 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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