Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 226 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 226 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.