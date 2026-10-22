NY Post: в Ирландии призвали спрашивать у детей, можно ли их обнять

Ирландская правительственная организация We-Consent выпустила социальный рекламный ролик, в котором призывает бабушек и дедушек спрашивать разрешения у своих внуков перед объятиями.

Ирландская правительственная организация We-Consent выпустила социальный рекламный ролик, в котором призывает бабушек и дедушек спрашивать разрешения у своих внуков перед объятиями.

В ролике, который распространила американская газета New York Post, показывается, как один внук радостно обнимает бабушку и дедушку, в то время как другой чувствует себя при этом неловко. Согласно пояснению к видео, "не все хотят, чтобы их обнимали, даже те, кто их любит".

Социальная реклама повлекла за собой негативную реакцию в сети. Член местного совета Гэвин Пеппер высказал мнение, что "никого и никогда не нужно принуждать к физическому контакту". Вместе с тем депутат призвал "к здравому смыслу", отметив, что объятия бабушек и дедушек "не должны восприниматься как нечто подозрительное", сообщает ТАСС.