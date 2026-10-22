Путин: эффективность мирового уровня - ключевой ориентир для таможенной системы РФ

Ключевым ориентиром для таможенной системы России должна быть эффективность на мировом уровне, потенциал для этого есть. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения знамени ФТС в Кремле, сообщает ТАСС .

Ключевым ориентиром для таможенной системы России должна быть эффективность на мировом уровне, потенциал для этого есть. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения знамени ФТС в Кремле, сообщает ТАСС.

"Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Для этого есть все необходимое: люди, технологии, опора на наш исторический опыт", - отметил он, выразив уверенность в том, что российские таможенники продолжат достойно решать стоящие перед ними задачи на благо России и ее народа.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с сегодняшним торжественным событием и, конечно, с наступающим профессиональным праздником - Днем таможенника", - заключил глава государства.