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Общество

В ДР Конго число случаев заражения Эболой составило более 9,7 тыс.

В ДР Конго число случаев заражения Эболой составило более 9,7 тыс. В ДР Конго число случаев заражения Эболой составило более 9,7 тыс.

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило более 9,7 тыс. Соответствующие данные приводит Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК, сообщает ТАСС.

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило более 9,7 тыс. Соответствующие данные приводит Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК, сообщает ТАСС.

Уточняется, что число заразившихся Эболой достигло 9 704, количество смертельных исходов - 4 687. Летальность составляет 48,3%.

Кроме того, министерство связи и по делам СМИ информировало о том, что в медучреждениях остаются 937 пациентов с симптомами заболевания. Уровень отслеживания контактов инфицированных достигает 76,9%.

Вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде. Угандийские власти объявили 28 июля о завершении вспышки. 6 октября в Кении сообщили о первом случае инфицирования в стране Эболой. 20 октября Минздрав Нигерии заявил о первом подтвержденном на национальной территории случае заражения Эболой. 

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Теги:
#заражение
#эбола
#конго
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