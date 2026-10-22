Ни Белоруссии, ни России не нужна война на западном направлении. Уверенность в этом выразил президент республики Александр Лукашенко при общении с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает ТАСС.
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Безопасность
Лукашенко: война не нужна никому, но нужно быть к ней готовыми
22 октября 2026 / 19:17
© БелТА/ ТАСС
Ни Белоруссии, ни России не нужна война на западном направлении. Уверенность в этом выразил президент республики Александр Лукашенко при общении с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает ТАСС.
"Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать. Ни Белоруссии, ни России она не нужна. Но чтобы ее не произошло, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке", - цитирует его близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
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