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Лукашенко: война не нужна никому, но нужно быть к ней готовыми

Лукашенко: война не нужна никому, но нужно быть к ней готовыми Лукашенко: война не нужна никому, но нужно быть к ней готовыми

Ни Белоруссии, ни России не нужна война на западном направлении. Уверенность в этом выразил президент республики Александр Лукашенко при общении с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает ТАСС.

Ни Белоруссии, ни России не нужна война на западном направлении. Уверенность в этом выразил президент республики Александр Лукашенко при общении с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает ТАСС.

"Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать. Ни Белоруссии, ни России она не нужна. Но чтобы ее не произошло, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке", - цитирует его близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

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Теги:
#россия
#война
#белоруссия
#лукашенко
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