Макрон заявил, что в ближайшие дни запретят все протесты

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что региональные власти введут запрет на проведение всех демонстраций, намеченных на ближайшие дни.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что региональные власти введут запрет на проведение всех демонстраций, намеченных на ближайшие дни.

"Если речь о профсоюзных организациях, то им предложат альтернативные маршруты. Если это не профсоюзные демонстрации, то мы запретим везде, где это возможно", - отметил французский лидер по итогам совещания с членами правительства. Трансляция выступления Макрона велась на странице Елисейского дворца на платформе X.

Он выразил уверенность, что "сейчас не время для протестов". "Нам всем нужно возвращение к спокойствию", - подчеркнул президент.

В беспорядках, произошедших 17 октября, Макрон обвинил леворадикальные группировки. По его словам, "их цель - уничтожить республику".

В минувшую субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Согласно подсчетам организаторов, их участниками стали 800 тыс. человек, при этом МВД заявило о 550 тыс. В ряде городов протестные акции вылились в беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщает ТАСС.