Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что региональные власти введут запрет на проведение всех демонстраций, намеченных на ближайшие дни.
Макрон заявил, что в ближайшие дни запретят все протесты
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что региональные власти введут запрет на проведение всех демонстраций, намеченных на ближайшие дни.
"Если речь о профсоюзных организациях, то им предложат альтернативные маршруты. Если это не профсоюзные демонстрации, то мы запретим везде, где это возможно", - отметил французский лидер по итогам совещания с членами правительства. Трансляция выступления Макрона велась на странице Елисейского дворца на платформе X.
Он выразил уверенность, что "сейчас не время для протестов". "Нам всем нужно возвращение к спокойствию", - подчеркнул президент.
В беспорядках, произошедших 17 октября, Макрон обвинил леворадикальные группировки. По его словам, "их цель - уничтожить республику".
В минувшую субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Согласно подсчетам организаторов, их участниками стали 800 тыс. человек, при этом МВД заявило о 550 тыс. В ряде городов протестные акции вылились в беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщает ТАСС.