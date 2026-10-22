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Ямпольская назвала главное слово 2026 года

Ямпольская назвала главное слово 2026 года Ямпольская назвала главное слово 2026 года

Главным словом этого года может стать слово \"родной\". Такое мнение выразила советник президента России Елена Ямпольская при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

Главным словом этого года может стать слово "родной". Такое мнение выразила советник президента России Елена Ямпольская при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

"Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. На мой взгляд, по итогам работы в 2026 году, это, наверное, слово "родной", - сказала она.

Советник главы государства также обратила внимание, что во время работы над учебниками по русской словесности акцент делается на то, чтобы они были сделаны "душевно и с любовью к родному языку".

"Мы стремимся к ому, чтобы каждый ребенок почувствовал, что русский язык для него неотъемлемо родной", - заключила она.

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Теги:
#2026 год
#слово
#ямпольская
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