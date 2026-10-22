Ямпольская назвала главное слово 2026 года

Главным словом этого года может стать слово \"родной\". Такое мнение выразила советник президента России Елена Ямпольская при общении с журналистами, сообщает ТАСС .

Главным словом этого года может стать слово "родной". Такое мнение выразила советник президента России Елена Ямпольская при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

"Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. На мой взгляд, по итогам работы в 2026 году, это, наверное, слово "родной", - сказала она.

Советник главы государства также обратила внимание, что во время работы над учебниками по русской словесности акцент делается на то, чтобы они были сделаны "душевно и с любовью к родному языку".

"Мы стремимся к ому, чтобы каждый ребенок почувствовал, что русский язык для него неотъемлемо родной", - заключила она.