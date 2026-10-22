Главным словом этого года может стать слово \"родной\". Такое мнение выразила советник президента России Елена Ямпольская при общении с журналистами, сообщает ТАСС.
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Общество
Ямпольская назвала главное слово 2026 года
22 октября 2026 / 19:45
© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС
Главным словом этого года может стать слово "родной". Такое мнение выразила советник президента России Елена Ямпольская при общении с журналистами, сообщает ТАСС.
"Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. На мой взгляд, по итогам работы в 2026 году, это, наверное, слово "родной", - сказала она.
Советник главы государства также обратила внимание, что во время работы над учебниками по русской словесности акцент делается на то, чтобы они были сделаны "душевно и с любовью к родному языку".
"Мы стремимся к ому, чтобы каждый ребенок почувствовал, что русский язык для него неотъемлемо родной", - заключила она.
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