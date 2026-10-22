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Политика

Президент Чехии призвал Европу к участию в переговорном процессе по Украине

Президент Чехии призвал Европу к участию в переговорном процессе по Украине Президент Чехии призвал Европу к участию в переговорном процессе по Украине

Европа должна решительнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в ходе конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

Европа должна решительнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в ходе конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

По его словам, Европе следует разработать собственную единую стратегию безопасности, с которой она могла бы выйти на переговоры.

Чешский лидер отметил, что до недавнего времени в переговорном процессе по Украине участвовали только три стороны: США, Россия и Украина. Отчасти это связано с тем, что у Европы нет "четкой, единой европейской позиции", указал он.

Павел также высказал мнение, что европейцам придется смириться с тем, что уровень их благосостояния может перестать расти и даже снизиться из-за необходимости инвестировать в собственную оборону, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#переговоры
#президент
#европа
#чехия
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