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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 245 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 245 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 230 человек, от действий "Запада" - свыше 200, "Южной" - до 185, "Центра" - свыше 345, на направлении "Восток" - более 245 и "Днепр" - до 40 военных. 

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Теги:
#всу
#потери
#военные
#сво
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