Генсек ООН назвал неприемлемыми насилие в ходе протестов в Европе

Насилие и беспорядки в ходе протестных акций в Европе неприемлемы, но у ряда демонстрантов имеются законные основания для выражения недовольства. На это обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС .

Насилие и беспорядки в ходе протестных акций в Европе неприемлемы, но у ряда демонстрантов имеются законные основания для выражения недовольства. На это обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

"В Европе и за ее пределами многие выходят на улицы, так как ими движет разочарование, вызванное растущей стоимостью жизни. При этом насилие и разрушения, которые мы наблюдаем, неприемлемы и виновные в преступных деяниях должны понести ответственность. Однако мы не можем позволять невыносимому насилию затмевать законные жалобы многих мирных протестующих", - указал он.

"Нам следует сложить кусочки мозаики воедино, лучше понимать, насколько глубоко связаны эти весьма подлинные и мирно декларируемые жалобы и более масштабная нестабильность в мире", - подчеркнул генсек.

Он отметил, что "везде нарастает давление, связанное со стоимостью продовольствия, топлива и других ключевых товаров". "Процентные ставки растут как для людей, так и стран. И из рук молодежи все больше ускользает ожидание более достойного будущего", - заключил Гутерриш.