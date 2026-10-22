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Политика

Президент РФ назначил Шестакова врио губернатора Приморья

Президент РФ назначил Шестакова врио губернатора Приморья Президент РФ назначил Шестакова врио губернатора Приморья

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. До этого он был мэром Владивостока.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. До этого он был мэром Владивостока.

Ранее регион возглавлял Олег Кожемяко. Он перешел в федеральное правительство на должность вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке.

Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный университет, в 2013 получил юридическое образование в Дальневосточном федеральном университете.

С 2005 по 2006 год работал в администрации Владивостока. С 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2014 году возглавил департамент туризма Приморского края, в 2019 году стал врио вице-губернатора региона.

В период с января 2020 по май 2021 года занимал пост зампредседателя правительства Приморского края. В июле 2021 года избран мэром Владивостока. Является государственным советником Приморского края 1-го класса, сообщает ТАСС.

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Теги:
#президент
#приморье
#врио губернатора
#шестаков
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