Женская сборная России по водному поло примет участие в чемпионате мира 2027 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта сообщает ТАСС.
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Спорт
Российские ватерполистки примут участие в чемпионате мира 2027 года
22 октября 2026 / 20:57
© Софья Сандурская/ ТАСС
Женская сборная России по водному поло примет участие в чемпионате мира 2027 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта сообщает ТАСС.
Как отмечается, "женская сборная России получила квоту для участия в ЧМ-2027". Турнир пройдет в Будапеште с 26 июня по 9 июля.
В апреле россиянки выиграли Кубок мира во втором дивизионе. Этот турнир стал первым для сборной России после отстранения в 2022 году.
Кроме того, на ЧМ сыграют мужская и женская сборные России по водному поло 4x4.
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