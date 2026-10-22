Российские ватерполистки примут участие в чемпионате мира 2027 года

Женская сборная России по водному поло примет участие в чемпионате мира 2027 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта сообщает ТАСС .

Женская сборная России по водному поло примет участие в чемпионате мира 2027 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта сообщает ТАСС.

Как отмечается, "женская сборная России получила квоту для участия в ЧМ-2027". Турнир пройдет в Будапеште с 26 июня по 9 июля.

В апреле россиянки выиграли Кубок мира во втором дивизионе. Этот турнир стал первым для сборной России после отстранения в 2022 году.

Кроме того, на ЧМ сыграют мужская и женская сборные России по водному поло 4x4.