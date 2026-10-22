Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2026 / 04:45
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.1255
EUR
23/10
91.1364
Новости часа
Путин опроверг утверждения о подготовке России к войне с Европой Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $113
Москва
23 октября 2026 / 04:45
Котировки
USD
23/10
currency
81.1255
0.0000
EUR
23/10
currency
91.1364
0.0000
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт

Российские ватерполистки примут участие в чемпионате мира 2027 года

Российские ватерполистки примут участие в чемпионате мира 2027 года Российские ватерполистки примут участие в чемпионате мира 2027 года

Женская сборная России по водному поло примет участие в чемпионате мира 2027 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта сообщает ТАСС.

Женская сборная России по водному поло примет участие в чемпионате мира 2027 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта сообщает ТАСС.

Как отмечается, "женская сборная России получила квоту для участия в ЧМ-2027". Турнир пройдет в Будапеште с 26 июня по 9 июля.

В апреле россиянки выиграли Кубок мира во втором дивизионе. Этот турнир стал первым для сборной России после отстранения в 2022 году.

Кроме того, на ЧМ сыграют мужская и женская сборные России по водному поло 4x4. 

  • new_top
Теги:
#россия
#чемпионат мира
#ватерпол
Также по теме:
22.10.2026 13:59
The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании
21.10.2026 12:30
Лазертаг официально признан видом спорта в России
20.10.2026 16:45
МОК требует от стран ЕС письменных гарантий допуска всех спортсменов
19.10.2026 12:32
Российские борцы заняли первое место в медальном зачете молодежного ЧМ
15.10.2026 13:29
Польша не допустила россиян до участия в молодежном ЧМ по карате
14.10.2026 12:47
В Китае открылся чемпионат мира по велогонкам на треке
13.10.2026 19:28
Названа причина отказа в выдаче виз россиянкам на ЧМ по спортивной гимнастике
12.10.2026 17:59
World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России
12.10.2026 14:58
В European Aquatics заявили, что российским спортсменам дадут визы для участия в их турнирах
09.10.2026 18:46
Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Путин опроверг утверждения о подготовке России к войне с Европой
21:38
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $113
21:18
Путин заявил о разработке Стратегии развития театральной сферы
20:57
Российские ватерполистки примут участие в чемпионате мира 2027 года
20:46
Президент РФ назначил Шестакова врио губернатора Приморья
20:30
Генсек ООН назвал неприемлемыми насилие в ходе протестов в Европе
20:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных
19:59
Президент Чехии призвал Европу к участию в переговорном процессе по Украине
19:45
Ямпольская назвала главное слово 2026 года
19:32
Макрон заявил, что в ближайшие дни запретят все протесты
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО