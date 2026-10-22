Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Союза театральных деятелей, заявил о разработке Стратегии развития театральной сферы.
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Общество
Путин заявил о разработке Стратегии развития театральной сферы
22 октября 2026 / 21:18
© Софья Сандурская/ ТАСС
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Союза театральных деятелей, заявил о разработке Стратегии развития театральной сферы.
"Сегодня в России действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий, аналогичный документ разрабатывается и для театральной сферы", - указал глава государства.
Он отметил важность того, чтобы этот документ был предметным, рабочим, способствовал объединению ресурсов государства и общества вокруг задачи развития и творческого роста, сообщает ТАСС.
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