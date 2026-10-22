Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $113

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $113 за баррель впервые с 5 мая текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $113 за баррель впервые с 5 мая текущего года.

По состоянию на 20:50 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 4,19% и торговалась на уровне $113,38 за баррель.

На 20:55 мск цена нефти Brent замедлила рост и составляла $113,22 за баррель (+4,04%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 2,94% и находилась а отметке в $100,01 за баррель, следует из данных площадки.