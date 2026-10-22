Россия не готовится ни к какой войне с Европой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту \"Вестей\" Павлу Зарубину.
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Безопасность
Путин опроверг утверждения о подготовке России к войне с Европой
22 октября 2026 / 21:59
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия не готовится ни к какой войне с Европой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
"Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", - подчеркнул российский лидер.
Кроме того, по его словам, народы Европы также не хотят воевать с Россией.
"Если посмотреть на политические процессы, происходящие в Европе, становится очевидным, что народы Европы не хотят воевать с Россией. Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим воевать с Европой", - заключил глава государства, передает ТАСС.
Также по теме:
22.10.2026 20:30Генсек ООН назвал неприемлемыми насилие в ходе протестов в Европе
22.10.2026 16:45El Pais: Испания и Италия не будут продлевать контроли на границах
22.10.2026 13:29Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией
22.10.2026 11:39Президент Чехии рассказал, почему Европу не воспринимают всерьез
21.10.2026 21:59ЕК: Евросоюз видит мир на Украине только "через силу"
21.10.2026 21:38NRK: Уиткофф повторно встретился с премьер-министром Норвегии
21.10.2026 21:17Мерц назвал своей главной тревогой влияние России на немцев
21.10.2026 18:28Фон дер Ляйен: ЕС не снимет санкции с России до завершения конфликта
21.10.2026 17:59Милей назвал премьера Испании диктатором
Актуально