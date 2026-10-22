Путин опроверг утверждения о подготовке России к войне с Европой

Россия не готовится ни к какой войне с Европой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту \" Вестей \" Павлу Зарубину.

Россия не готовится ни к какой войне с Европой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", - подчеркнул российский лидер.

Кроме того, по его словам, народы Европы также не хотят воевать с Россией.

"Если посмотреть на политические процессы, происходящие в Европе, становится очевидным, что народы Европы не хотят воевать с Россией. Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим воевать с Европой", - заключил глава государства, передает ТАСС.