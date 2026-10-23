Новак заявил о положительной динамике на топливном рынке РФ

На российском топливном рынке отмечается положительная динамика, выросло производство бензина и дизеля. Соответствующее сообщение распространило правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

На российском топливном рынке отмечается положительная динамика, выросло производство бензина и дизеля. Соответствующее сообщение распространило правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Минэнерго подготовило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. "Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика - и по бензину, и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы", - указали в кабмине.

Региональные власти доложили о нынешней ситуации с поставками топлива, работой автозаправочных сетей, динамикой цен на нефтепродукты. Кроме того, обсуждались вопросы сбора и актуализации данных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС.