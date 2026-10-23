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Путин: украинцев собирают, как бездомных собак, и загоняют на фронт

Путин: украинцев собирают, как бездомных собак, и загоняют на фронт Путин: украинцев собирают, как бездомных собак, и загоняют на фронт

Украинских граждан собирают на улицах, как бездомных собак, и насильно отправляют воевать. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью журналисту \"Вестей\" Павлу Зарубину.

Украинских граждан собирают на улицах, как бездомных собак, и насильно отправляют воевать. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Мы наблюдаем, что их собирают, как бездомных собак на улицах, насильно загоняют на фронт. Это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация снижается. Там есть еще мотивированные националистические формирования. Но они-то далеко не всегда, мягко скажем, воюют на передовой", - отметил глава государства.  

Вместе с тем, по его словам, победить Россию на поле боя невозможно.

"Очевидно, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией", - указал он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#украинцы
#фронт
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