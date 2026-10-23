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WSJ: Трамп потребовал от Маска вернуть Украине доступ к Starshield

WSJ: Трамп потребовал от Маска вернуть Украине доступ к Starshield WSJ: Трамп потребовал от Маска вернуть Украине доступ к Starshield

Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя компании SpaceX Илона Маска вернуть Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя компании SpaceX Илона Маска вернуть Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, вскоре после контактов между Трампом и Маском системы возобновили работу, при этом их скорость восстановилась не в полной мере, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#киев
#доступ
#маск
#starshield
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