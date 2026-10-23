Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя компании SpaceX Илона Маска вернуть Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.
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Технологии
WSJ: Трамп потребовал от Маска вернуть Украине доступ к Starshield
23 октября 2026 / 10:59
© REUTERS/ Gonzalo Fuentes/ТАСС
Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя компании SpaceX Илона Маска вернуть Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.
Как отмечается, вскоре после контактов между Трампом и Маском системы возобновили работу, при этом их скорость восстановилась не в полной мере, сообщает ТАСС.
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