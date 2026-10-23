WSJ: Трамп потребовал от Маска вернуть Украине доступ к Starshield

Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя компании SpaceX Илона Маска вернуть Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal .

Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя компании SpaceX Илона Маска вернуть Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, вскоре после контактов между Трампом и Маском системы возобновили работу, при этом их скорость восстановилась не в полной мере, сообщает ТАСС.