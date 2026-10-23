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Политика

Путин считает, что Россия и Украина могут договориться

Путин считает, что Россия и Украина могут договориться Путин считает, что Россия и Украина могут договориться

Россия и сегодня готова искать развязки в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту \"Вестей\" Павлу Зарубину.

Россия и сегодня готова искать развязки в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой непростой ситуации", - сказал он.  

Путин отметил, что Россия с самого начала выступала за мирное разрешение украинского конфликта. "С первых дней. В 2014 году уже об этом говорили", - указал он. 

Глава государства также обратил внимание, что Россия и Украина настолько близки, что могут договориться. По его словам, фактически русские и украинцы - это один народ. 

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Москва готова договариваться с Киевом, однако, если украинская сторона хочет другого разрешения конфликта - это их воля. 

"Я думаю, что мы можем договориться. Но если кто-то хочет иначе - хорошо, будет иначе", - подчеркнул Путин.

"В любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты", - выразил уверенность он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#путин
#украина
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