Путин считает, что Россия и Украина могут договориться

Россия и сегодня готова искать развязки в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту \" Вестей \" Павлу Зарубину.

Россия и сегодня готова искать развязки в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой непростой ситуации", - сказал он.

Путин отметил, что Россия с самого начала выступала за мирное разрешение украинского конфликта. "С первых дней. В 2014 году уже об этом говорили", - указал он.

Глава государства также обратил внимание, что Россия и Украина настолько близки, что могут договориться. По его словам, фактически русские и украинцы - это один народ.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Москва готова договариваться с Киевом, однако, если украинская сторона хочет другого разрешения конфликта - это их воля.

"Я думаю, что мы можем договориться. Но если кто-то хочет иначе - хорошо, будет иначе", - подчеркнул Путин.

"В любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты", - выразил уверенность он, сообщает ТАСС.