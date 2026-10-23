Не менее 16 человек погибли при землетрясении магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующие данные приводит агентство Xinhua.
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Общество
Xinhua: жертвами землетрясения в Тибете стали 16 человек
23 октября 2026 / 11:40
© AP Photo/ Niranjan Shrestha/ТАСС
Не менее 16 человек погибли при землетрясении магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующие данные приводит агентство Xinhua.
Сообщается, что еще 32 человека оказались травмированы. Состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое.
Разрушено свыше 300 домов. Оценка причиненного стихией ущерба продолжается, сообщает ТАСС.
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