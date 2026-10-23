Xinhua: жертвами землетрясения в Тибете стали 16 человек

Не менее 16 человек погибли при землетрясении магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующие данные приводит агентство Xinhua .

Не менее 16 человек погибли при землетрясении магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующие данные приводит агентство Xinhua.

Сообщается, что еще 32 человека оказались травмированы. Состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое.

Разрушено свыше 300 домов. Оценка причиненного стихией ущерба продолжается, сообщает ТАСС.