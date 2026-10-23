Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 октября 2026 / 04:48
КОТИРОВКИ
USD
25/10
80.5381
EUR
25/10
90.2429
Новости часа
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой" В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
Москва
25 октября 2026 / 04:48
Котировки
USD
25/10
currency
80.5381
0.0000
EUR
25/10
currency
90.2429
0.0000
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
23 октября 2026 / 16:17
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
23 октября 2026 / 15:45
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
23 октября 2026 / 12:16
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Многополярный мир
Общество

Xinhua: жертвами землетрясения в Тибете стали 16 человек

Xinhua: жертвами землетрясения в Тибете стали 16 человек Xinhua: жертвами землетрясения в Тибете стали 16 человек

Не менее 16 человек погибли при землетрясении магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующие данные приводит агентство Xinhua.

Не менее 16 человек погибли при землетрясении магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующие данные приводит агентство Xinhua.

Сообщается, что еще 32 человека оказались травмированы. Состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое.

Разрушено свыше 300 домов. Оценка причиненного стихией ущерба продолжается, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#землетрясение
#погибшие
#тибет
Также по теме:
05.10.2026 21:20
Reuters: в Непале завершают поиски жертв наводнения
29.09.2026 13:59
Число погибших из-за наводнений в Таиланде достигло 23
28.09.2026 17:43
DPA: уровень воды в Рейне побил рекорд обмеления
28.09.2026 15:31
Жертвами наводнения в Индии стали более 80 человек
21.09.2026 11:37
В Индийском океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
16.09.2026 18:58
Число погибших из-за паводка в Непале составило более 1,4 тыс.
15.09.2026 14:45
Число погибших из-за оползня в Непале возросло до 1 396
10.09.2026 17:27
В Венгрии прошедшее лето стало самым засушливым за 125 лет
10.09.2026 12:43
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 1 374
10.09.2026 12:33
В Москве состоится чемпионат России по тяжелой атлетике
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
22:59
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой"
22:21
В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
21:58
Новак заявил, что первые танкеры с дизелем уже идут к восточному побережью Атлантики
21:29
Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию
20:59
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
20:43
Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи
20:18
Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября
19:59
Кравцов заявил, что в России вводят единое удостоверение учителя
19:47
Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении"
19:33
В Кремле обозначили сроки эвакуации населения Алешек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО