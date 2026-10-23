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Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 23 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 23 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,46% и торговались на уровне 2 440,62 и 947,73 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 6,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,09 рубля. 

К 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 441,34 пункта (+0,49%), индекс РТС находился на уровне 948,01 пункта (+0,49%). Вместе стем курс китайской валюты снижался на 7,6 копейки и составлял 12,089 рубля.

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
#рост
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