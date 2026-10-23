Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 23 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,46% и торговались на уровне 2 440,62 и 947,73 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 6,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,09 рубля.

К 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 441,34 пункта (+0,49%), индекс РТС находился на уровне 948,01 пункта (+0,49%). Вместе стем курс китайской валюты снижался на 7,6 копейки и составлял 12,089 рубля.