Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 23 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
23 октября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 23 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,46% и торговались на уровне 2 440,62 и 947,73 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 6,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,09 рубля.
К 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 441,34 пункта (+0,49%), индекс РТС находился на уровне 948,01 пункта (+0,49%). Вместе стем курс китайской валюты снижался на 7,6 копейки и составлял 12,089 рубля.
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