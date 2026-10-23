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Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос

Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос

Европейские политики исчерпали варианты при обсуждении важных вопросов на саммите в Брюсселе на прошлой неделе и перешли на повышенные тона. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

Европейские политики исчерпали варианты при обсуждении важных вопросов на саммите в Брюсселе на прошлой неделе и перешли на повышенные тона. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

По данным издания, политики не могут согласовать ни один вопрос, включая обсуждения бюджета ЕС в размере порядка €2 трлн и стратегию в области энергетики. Как отмечается, разногласия привели к тому, что участники дискуссии перешли на крик на прошедшем на прошлой неделе саммите сообщества. "Европейцам для этого не нужен никакой Орбан" - сказано в этой связи в публикации.

Некоторое время назад Politico информировало о том, что председатель Евросовета Антониу Кошта столкнулся с критикой со стороны лидеров ЕС после переговоров на прошедшем саммите о ценах на энергоносители и следующем семилетнем бюджете. Сообщаелось, что переговоры продолжались 14 часов и превратились в "безумный хаос", передает ТАСС.

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