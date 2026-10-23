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Генсек ОДКБ: Армения сама де-факто уже вышла из состава организации

Генсек ОДКБ: Армения сама де-факто уже вышла из состава организации Генсек ОДКБ: Армения сама де-факто уже вышла из состава организации

Армения уже де-факто вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На это обратил внимание генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в беседе с ТАСС.

Армения уже де-факто вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На это обратил внимание генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в беседе с ТАСС.

"Мы направляем документы на внутригосударственное согласование. И в Армению тоже. И по каждому вопросу мы получаем ответ, что армянская сторона не участвует в обсуждении и принятии решений, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате. То есть они не препятствуют нашей работе. Они слушают еженедельные доклады, но не участвуют в основных мероприятиях. Поэтому, на мой взгляд, тут как раз статья 25 Устава ОДКБ. В принципе, они де-факто уже сами вышли", - сказал собеседник агентства.

Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступает за исключение республики из состава ОДКБ и будет рад, если это произойдет.

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Теги:
#генсек
#армения
#выход
#одкб
#организация
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