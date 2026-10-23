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Политика

Трамп заявил, что у него будет "много власти" после завершения президентского срока

Трамп заявил, что у него будет "много власти" после завершения президентского срока Трамп заявил, что у него будет "много власти" после завершения президентского срока

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что после того, как он покинет свой пост, у него останется \"много власти\".

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что после того, как он покинет свой пост, у него останется "много власти".

"Вы всегда будете на первом месте", - отметил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"У меня всегда будет этот небольшой запас власти. Знаете, у администрации Трампа осталось всего немногим больше двух лет. Но когда я уйду, у меня будет много власти, и я собираюсь сохранить вас на первом месте", - указал американский лидер.

Согласно закону, второй срок Трампа на высшей государственной должности должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к конституции страны, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. При этом нынешний глава государства не раз допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
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#власть
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