Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что после того, как он покинет свой пост, у него останется \"много власти\".

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что после того, как он покинет свой пост, у него останется "много власти".

"Вы всегда будете на первом месте", - отметил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"У меня всегда будет этот небольшой запас власти. Знаете, у администрации Трампа осталось всего немногим больше двух лет. Но когда я уйду, у меня будет много власти, и я собираюсь сохранить вас на первом месте", - указал американский лидер.

Согласно закону, второй срок Трампа на высшей государственной должности должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к конституции страны, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. При этом нынешний глава государства не раз допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок, сообщает ТАСС.