Определяющим фактором первого подтвержденного случая заражения человека вирусом Шамонда могло послужить сильное ослабление иммунной системы. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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Общество
Онищенко назвал ключевую причину заражения человека вирусом Шамонда
23 октября 2026 / 12:59
© Александр Щербак/ ТАСС
Определяющим фактором первого подтвержденного случая заражения человека вирусом Шамонда могло послужить сильное ослабление иммунной системы. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Как произошло это заражение? Возможно, человек был слишком ослаблен или онкологически больной, у таких больных иммунная система уже практически не работает", - отметил специалист в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда во Франции, пациент скончался в медучреждении.
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