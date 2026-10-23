Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда \"Общественное мнение\", проведенного в период с 16 по 18 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян
23 октября 2026 / 13:15
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 16 по 18 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.
"О доверии Владимиру Путину заявили 69% российских граждан. Кроме того, большинство населения (70%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов исследования.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 45% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявил 51% сограждан.
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32%, КПРФ - 14%, ЛДПР - 9%, "Новых людей" - 9%, "Справедливой России" - 4%, сообщает ТАСС.
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