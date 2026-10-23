ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда \"Общественное мнение\", проведенного в период с 16 по 18 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 16 по 18 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.

"О доверии Владимиру Путину заявили 69% российских граждан. Кроме того, большинство населения (70%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 45% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявил 51% сограждан.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32%, КПРФ - 14%, ЛДПР - 9%, "Новых людей" - 9%, "Справедливой России" - 4%, сообщает ТАСС.