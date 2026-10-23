Profil: в Австрии персонами нон грата объявили четырех российских дипломатов

В Австрии объявили четырех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом информировало издание Profil .

В Австрии объявили четырех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом информировало издание Profil.

Как отмечается, им предписано немедленно покинуть территорию страны.

Согласно комментарию посольства РФ, власти Австрии, приняв решение выслать российских дипломатов, бездумно следуют антироссийской политике Запада, за этим последует соответствующая реакция.

"Австрийские власти предприняли очередной недружественный шаг по отношению к России. "Персонами нон грата" объявлены 3 дипломатических сотрудника посольства и член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями", - указали в посольстве.

Там подчеркнули, что "Вена бездумно следует антироссийской политике коллективного Запада и что на такие действия необратимо последует соответствующий ответ", сообщает ТАСС.