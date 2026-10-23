Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $114 за баррель впервые с 5 мая текущего года.
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $114 за баррель
23 октября 2026 / 13:44
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $114 за баррель впервые с 5 мая текущего года.
По состоянию на 04:52 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,78% и торговалась на уровне $114,05 за баррель.
На 05:01 мск, цена нефти Brent ускорила рост и составляла $114,72 за баррель (+1,37%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 3,93% и находилась на отметке в $100,97 за баррель, следует из данных площадки.
Также по теме:
23.10.2026 10:18Новак заявил о положительной динамике на топливном рынке РФ
22.10.2026 21:38Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $113
22.10.2026 12:59Стоимость нефти Brent впервые с 16 мая поднялась выше $112
22.10.2026 11:23Дмитриев считает неизбежным перезапуск "Северных потоков"
21.10.2026 11:40Мишустин рассказал о проработке проекта газопровода "Сила Байкала"
20.10.2026 16:29Стоимость газа в Европе поднялась выше $1 050 впервые с 2022 года
20.10.2026 12:59Стоимость нефти Brent впервые с 20 мая поднималась выше $111
19.10.2026 13:58Стоимость нефти Brent опускалась более чем на 2,7%
16.10.2026 21:59Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива
Актуально