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Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $114 за баррель

Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $114 за баррель Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $114 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $114 за баррель впервые с 5 мая текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $114 за баррель впервые с 5 мая текущего года.

По состоянию на 04:52 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,78% и торговалась на уровне $114,05 за баррель.

На 05:01 мск, цена нефти Brent ускорила рост и составляла $114,72 за баррель (+1,37%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 3,93% и находилась на отметке в $100,97 за баррель, следует из данных площадки.

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Теги:
#цена
#нефть
#brent
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