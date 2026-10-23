Путин назвал способствующие достижению успеха спортивные качества

Спорт воспитывает у человека такие качества, которые способны привести его к успеху. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в видеообращении к форуму \"Россия - спортивная держава\".

Спорт воспитывает у человека такие качества, которые способны привести его к успеху. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в видеообращении к форуму "Россия - спортивная держава".

По его словам, "занятия спортом воспитывают в человеке ответственность, дисциплину, целеустремленность - те качества, что позволяют достичь успеха и личного, и в служении своей стране".

Глава государства отметил, что весь мир сегодня переживает эпоху перемен - одну из тех, что определяют будущее. "И наша задача - эффективно применять ресурсы, знания, опыт, чтобы обеспечить все возможности для реализации талантов наших детей и внуков", - указал глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что весь мир поддерживает справедливость и гуманизм, о чем свидетельствует постепенное возвращение спорта к его базовым принципам. Он акцентировал, что любые изменения и трансформации невозможны без прочных основ, которых у спорта достаточно.

"Прежде всего, речь идет о его главных гуманистических ценностях - равенстве, справедливости, взаимном уважении, об огромной объединяющей силе спорта. Эти ценности поддерживает абсолютное большинство народов мира, что подтверждает в том числе и постепенное возвращение мировой спортивной семьи к базовым принципам спорта", - заключил российский лидер, сообщает ТАСС.