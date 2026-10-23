В Кремле подтвердили отправку в США первого танкера с дизелем

Уже были сообщения из Минэнерго о том, что первый танкер с российским дизельным топливом отправлен в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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© AP Photo/ Jon Gambrell/ТАСС
Уже были сообщения из Минэнерго о том, что первый танкер с российским дизельным топливом отправлен в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"По-моему, уже были сообщения из Минэнерго, что первый танкер пошел к своим покупателям. Дальше поставки будут ритмично продолжаться", - отметил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал журналистам, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправится в США 22 октября.
9 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, сообщает ТАСС.
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