Москва и Киев обменялись пленными

Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 270 российских военнослужащих, взамен переданы 270 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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© Михаил Метцель/ ТАСС
Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 270 российских военнослужащих, взамен переданы 270 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В пятницу, 23 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ. В настоящее время возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшей реабилитации в медучреждениях МО РФ.
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