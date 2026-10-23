Песков рассказал, когда состоятся трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине

Трехсторонние переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) между Россией, США и Украиной планируется провести в первой половине следующего месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Трехсторонние переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) между Россией, США и Украиной планируется провести в первой половине следующего месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

По его словам, "переговоры запланированы на первую половину ноября в Абу-Даби".

Представитель Кремля отметил, что переговоры в Абу-Даби будут посвящены теме обеспечения безопасности России и Украины после достижения мира.

Безопасность для Москвы и Киева является одной из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование, без нее комплексное решение невозможно, добавил Песков, передает ТАСС.