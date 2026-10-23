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Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЦБ сообщает ТАСС.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЦБ сообщает ТАСС.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В целом экономика во второй половине 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление остается повышенным. Инфляционные ожидания сохраняются высокими. По оценке ЦБ РФ, устойчивый рост цен находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего, из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в ряде отраслей. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - отмечает регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ РФ намерен принимать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. 

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Теги:
#ключевая ставка
#цб
#сохранение
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