Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЦБ сообщает ТАСС .

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЦБ сообщает ТАСС.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В целом экономика во второй половине 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление остается повышенным. Инфляционные ожидания сохраняются высокими. По оценке ЦБ РФ, устойчивый рост цен находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего, из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в ряде отраслей. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - отмечает регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ РФ намерен принимать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.