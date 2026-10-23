Президент РФ обсудил с членами Совбеза защиту молодежи от угроз извне

Темой очередного оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стало отражение угроз попыток воздействия на молодежь страны.

"В России проводится большая работа с молодежной средой. Она наполняется конкретным, многообразным содержанием. При этом существуют угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз и обсудим противодействие этим угрозам", - сказал глава государства, открывая встречу по видеосвязи.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководители палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, руководитель администрации главы государства Антон Вайно и директор ФСБ Александр Бортников, сообщает ТАСС.