Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 593 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 593 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5 593 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 268 828 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 363 боевые бронемашины, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 794 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 380 единиц специальной военной автомобильной техники.