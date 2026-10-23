Токаев констатировал рост ВВП Казахстана с 2019 года на 30%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики отметил, что рост экономики страны с 2019 года составил около 30%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики отметил, что рост экономики страны с 2019 года составил около 30%.

"С 2019 года рост экономики Казахстана составил около 30%. Объем ВВП на душу населения превысил $15 тыс. В рамках проекта "Национальный фонд - детям" на счета 7 млн детей было перечислено $2,5 млрд", - цитирует его пресс-служба президента.

Токаев также обратил внимание, что по итогам прошлого года было введено в эксплуатацию свыше 20 млн квадратных метров жилья, назвав это невиданным ранее показателем.

"Приоитетное внимание мы уделяем укреплению потенциала национальной экономики. Мы вошли в число самых влиятельных стран мира, расположившись на 34-й строчке. Объем ВВП нашей страны приближается к $350 млрд. Так, мы занимаем второе место в СНГ", - указал он.

Рост ВВП Казахстана в 2025 году составил 6,5%, инфляция - 12,3%. 25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник - День республики, сообщает ТАСС.