Власти Украины вводят в заблуждение Запад, заявляя, что для организации президентских выборов необходимо 60-дневное перемирие. На это обратила внимание бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Власти Украины вводят в заблуждение Запад, заявляя, что для организации президентских выборов необходимо 60-дневное перемирие. На это обратила внимание бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Требование о прекращении огня представляет собой юридический маневр, рассчитанный по большей части на западную аудиторию, которая менее знакома с деталями избирательной системы Украины", - указала она в соцсети Х.

Мендель отметила, что Украина является парламентско-президентской республикой и военное положение полностью запрещает проведение парламентских выборов, при этом прямого конституционного запрета на проведение выборов президента нет.

Некоторое время назад Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов ему нужно 60 дней прекращения огня, сообщает ТАСС.