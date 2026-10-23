Нетаньяху заявил о подготовке крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал проведение масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан. Он отметил, что это будет крупнейшая операция со времен Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль взял под контроль Западный берег, до того остававшийся под властью Иордании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал проведение масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан. Он отметил, что это будет крупнейшая операция со времен Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль взял под контроль Западный берег, до того остававшийся под властью Иордании.

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац и я возглавляли планирование масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии. Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова к ее проведению. Мы определим сроки, но она скоро будет реализована", - приводит слова Нетаньяху канцелярия главы правительства.

Такое заявление политик сделал после случившегося ранее 23 октября нападения вооруженных палестинских радикалов в районе города Хеврон, в результате которого пострадали пятеро израильтян. Открывшие огонь были нейтрализованы на месте, сообщает ТАСС.