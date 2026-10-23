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Песков: встреча лидеров РФ, США и КНР это не "новая Ялта"

Песков: встреча лидеров РФ, США и КНР это не "новая Ялта" Песков: встреча лидеров РФ, США и КНР это не "новая Ялта"

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином важна, однако она не является \"большой тройкой\", решавшей вопросы мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином важна, однако она не является "большой тройкой", решавшей вопросы мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США, но не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство", - отметил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос о проводимых исторических параллелях между потенциальной встречей глав государств на саммите АТЭС и "большой тройкой" Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#путин
#встреча
#си цзиньпин
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