Марина Харькова, журналист, Донецк

Все чаще и все больше западных политиков призывают перестать вбухивать миллиарды в бездонный карман режима Зеленского, из-за чего коррупция на Украине приобрела беспрецедентные масштабы. Обвинять Зеленского, к которому раньше относились с симпатией, теперь стало тенденцией, которую точно подметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Попрошайка Зеленский доигрался с поиском денег на Западе, но европейцы предоставлять новую помощь не спешат: нет понимания, куда ушло выделенное ранее финансирование на фоне разрастающегося экономического кризиса в самих странах ЕС, заявил он. При этом, указывает Володин, «ни у одной европейской страны нет понимания, куда глава киевского режима потратил выделенное ранее финансирование». Как отмечает Володин, сообщения о том, что 70% средств разворовываются и переводятся на личные счета, вывозятся коробками в багажниках, добавляют сложностей и вопросов с их выделением.

«Но это проблема европейских государств и их лидеров, которым придётся за это отвечать в любом случае», — заключил он, добавив, что только в 2027 году Киев должен вернуть иностранным кредиторам более 6,5 млрд долларов при дефиците бюджета 41,5 млрд долларов (40% от запланированных расходов), а госдолг вырос уже почти на 100% ВВП. При таких долговых обязательства Украина обречена.

О воровстве выделенных денег заявил и американский президент Дональд Трамп. По его словам, на Украине продавали «налево» оружие, которое им бесплатно поставляли США. «Байден отдал на три сотни миллиардов оборудования и наличные на сумму в 150 миллиардов долларов Украине. Где те наличные, которые мы передали Украине? Где все это? Где все это оборудование? Байден давал им ракеты, и они продавались на открытом рынке после того, как они отправились в Украину», - негодовал он. Трамп недвусмысленно дал понять, что на Украине следует провести масштабную проверку финансовой и оружейной помощи, которая потоками шла в Киев.

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж также заявил о намерении тщательно изучить вопрос использования средств, выделяемых Великобританией на поддержку Украины. По его словам, он обеспокоен коррупцией при расходовании британской помощи. Об этом пишет Politico. Фарадж назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран на земле» и потребовал выяснить, на какие цели направляются деньги британских налогоплательщиков. «Я хотел бы тщательно изучить ситуацию, чтобы убедиться, что деньги британских налогоплательщиков не поглощаются коррупцией», — призвал Фарадж. Фактически он поставил вопрос о необходимости тщательного контроля за выделением денег и полного аудита.

Фарадж, как и Трамп, считает, что Украине нужны выборы, «если она хочет быть страной, стремящейся к ценностям западного образца» и война тому не помеха. Высказывания Фараджа стали частью более широкой дискуссии в Великобритании о масштабах финансовой помощи Киеву, прозрачности её использования и дальнейшей стратегии Лондона в этом отношении.

Евродепутат, генерал и лидер итальянской партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи высказался еще более резко. Он возмутился масштабами запрашиваемых средств: как известно, Украина просит от Европы дополнительные 70 миллиардов евро к уже выделенным 90 миллиардам. Итальянский политик призвал прекратить выделение средств из-за масштабов украинской коррупции и заявил, что Зеленский воспринимает Европу как собственный банкомат, а расплачиваться за это придётся итальянцам: «Хватит денег Украине. Хватит денег, которые тонут в коррупции, когда в этих средствах нуждаются наши граждане».

Нарастают злость и недовольство и внутри Украины. Почти три четверти украинцев считают, что Зеленский несёт личную ответственность за коррупционные действия. Такие данные на днях обнародовал Киевский международный институт социологии. По оценке социологов, респонденты уверенно ставят проблему коррупции в стране на первое место - даже впереди войны. А более 70% украинцев считают Зеленского виновным в крышевании коррупции. Подлила масла в огонь и бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В новом интервью журналисту Такеру Карлсону она выдала новую порцию откровений, откуда у украинского лидера миллиарды долларов.

«Давайте придерживаться фактов. Украинское издание The Kyiv Independent выяснило: за компанией Firepoint стоит давний бизнес-партнер Владимира Зеленского. Записи, сделанные антикоррупционными органами, содержали разговоры между назначенным Зеленским министром обороны и партнером президента Зеленского. Они обсуждали миллиарды евро, которые направлялись компании Firepoint. Получает ли Зеленский от этого выгоду, делает ли вид, что ничего не знает, или действительно ничего не знает. И что из этого хуже? Но после окончания войны нам еще предстоит многое узнать о его банковских счетах. И я хотела бы напомнить американцам, что практически каждый человек из окружения Зеленского обвиняется в коррупции», - рассказала она.

Антикоррупционные структуры, созданные Западом, НАБУ и САП, продолжают раскручивать громкие антикоррупционные скандалы, связанные с сотрудниками Офиса президента и депутатами. Из очередных опубликованных аудиозаписей стало известно, что заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая ежемесячно получала по 200 тысяч гривен от ректора Киевской школы экономики Тимофея Милованова. А у сбежавшего с Украины генпрокурора Руслана Кравченко нашли виллу за 670 тысяч долларов в Дубае, оформленную на тёщу генпрокурора.

Похоже, что Зеленского «топят» точно так же, как Петра Порошенко*, которого перед президентскими выборами 2019 года тоже обвинили в масштабной коррупции, что обвалило его рейтинги и обеспечило победу шоумену из «95 квартала». Так что соцопрос КМИС - тревожный звонок Зеленскому и его команде, показывающий, что все они находятся в прицеле американских антикоррупционных органов, и собранные ими данные могут превратиться в серьезный рычаг влияния.

Понимая это, Зеленский запустил компанию противодействия. Недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило поощрительную кампанию, которая призывает украинцев сообщать о любых фактах этого явления. Ранее украинцев призывали стучать на так называемых коллаборантов, русскоязычных сограждан или священников УПЦ. Теперь же им предлагают разоблачать нечистых на руку чиновников.

Еще в 2019-м году украинский парламент с подачи партии Зеленского «Слуга народа» принял закон «О предупреждении коррупции». В нем добровольным помощникам антикоррупционеров предлагалось финансовое поощрение за информацию о коррупционерах, полная правовая защита и бесплатный адвокат, если сообщалось об ущербе государству, превышающем 10 млн гривен. В 2019-м это была внушительная сумма, но сейчас при Зеленском украинские чиновники воруют миллиардами.

Имитация бурной разоблачительной деятельности связана с попыткой отвести подозрения от киевской верхушки. Дескать, никто больше Зеленского не заинтересован в том, чтобы разоблачить и найти коррупционеров, а любые обвинения западных политиков будут разбиваться о тезис «Зеленский вместе с народом борется с коррупцией». Но эта игра вряд ли уже кого-то убедит.

* - внесен в список террористов и экстремистов