В России увеличат число бюджетных мест по востребованным специальностям

Минобрнауки РФ планирует увеличить число бюджетных мест в ведущих российских университетах на востребованных специальностях. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров.

Минобрнауки РФ планирует увеличить число бюджетных мест в ведущих российских университетах на востребованных специальностях. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров.

"Мы увеличим количество бюджетных мест ведущих вузов по востребованным специальностям. Как правило, IT-специальности", - отметил он.

Согласно данным министра, российские университеты по итогам основной части приемной кампании 2026 года приняли на обучение свыше 1,3 млн человек.

"Сохраняется высокий спрос на высшее образование. В университетах уже зачислено более 1,3 млн человек", - отметил он.

Фальков также обратил внимание, что "бюджетные места в университетах заполнены почти на 100%". Заполнение бюджетных мест в университетах сегодня воспринимается как привычный результат, добавил он, сообщает ТАСС.