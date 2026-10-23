Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве Роберта Брукфилда. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
23 октября 2026 / 16:17
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
23 октября 2026 / 15:45
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
23 октября 2026 / 12:16
Политика
Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве
23 октября 2026 / 17:45
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве Роберта Брукфилда. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.
"Рассмотрен ряд аспектов пребывающих в системном кризисе отношений между Москвой и Оттавой. Акцентирована необходимость стабилизации условий функционирования дипломатического присутствия России в Канаде", - указали в дипведомстве.
Брукфилд начал работать в правительстве страны с 2001 года, прежде он занимался адвокатской практикой. В канадском посольстве в России он работал с 2003 по 2005 год.
Также по теме:
23.10.2026 13:15ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян
22.10.2026 20:46Президент РФ назначил Шестакова врио губернатора Приморья
22.10.2026 17:59Кожемяко назначен вице-премьером - полпредом президента в ДФО
22.10.2026 15:59Президент назначил Дмитрия Ядрова министром транспорта России
22.10.2026 14:44Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
22.10.2026 13:43Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
22.10.2026 12:45Президент назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов
Актуально