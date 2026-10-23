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Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве

Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве Роберта Брукфилда. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у посла Канады в Москве Роберта Брукфилда. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Рассмотрен ряд аспектов пребывающих в системном кризисе отношений между Москвой и Оттавой. Акцентирована необходимость стабилизации условий функционирования дипломатического присутствия России в Канаде", - указали в дипведомстве.

Брукфилд начал работать в правительстве страны с 2001 года, прежде он занимался адвокатской практикой. В канадском посольстве в России он работал с 2003 по 2005 год.

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Теги:
#канада
#посол
#рябков
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