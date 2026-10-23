Россияне назвали главные символы успеха для молодежи

Главным атрибутом успеха для мужчин до 25 лет являются игровые компьютеры - об этом заявили 28% опрошенных жителей России, второе место занимает автомобиль (21%), третье - смартфон последней модели (17%). Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса \"Выберу.ру\", сообщает ТАСС .

Главным атрибутом успеха для мужчин до 25 лет являются игровые компьютеры - об этом заявили 28% опрошенных жителей России, второе место занимает автомобиль (21%), третье - смартфон последней модели (17%). Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", сообщает ТАСС.

Вместе с тем у девушек на первой строчке рейтинга расположилась модная горнолыжная одежда. Еще 22% назвали дизайнерские сумки, 17% - смартфон последней модели, 13% - автомобиль, 11% выбрали путешествия, а 11% - собственное жилье.

Кроме того, 14% представителей молодежи считают признаком достатка брендовые кроссовки и одежду, 11% - путешествия, а 9% - собственное жилье, следует из материалов опроса.

Главным источником денег на такие покупки для молодых граждан стала собственная зарплата (36%). Еще 22% указали, что рассчитывают на финансовую помощь родителей, 16% копят деньги из регулярных поступлений, не связанных с основной работой. Подработку в качестве главного источника средств назвали 12% респондентов, продажу ненужных вещей - 8%, а кредит или рассрочку - 6%.

Опрос проводился среди 3 тыс. российских граждан.