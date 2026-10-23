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Россияне назвали главные символы успеха для молодежи

Россияне назвали главные символы успеха для молодежи Россияне назвали главные символы успеха для молодежи

Главным атрибутом успеха для мужчин до 25 лет являются игровые компьютеры - об этом заявили 28% опрошенных жителей России, второе место занимает автомобиль (21%), третье - смартфон последней модели (17%). Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса \"Выберу.ру\", сообщает ТАСС.

Главным атрибутом успеха для мужчин до 25 лет являются игровые компьютеры - об этом заявили 28% опрошенных жителей России, второе место занимает автомобиль (21%), третье - смартфон последней модели (17%). Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", сообщает ТАСС.

Вместе с тем у девушек на первой строчке рейтинга расположилась модная горнолыжная одежда. Еще 22% назвали дизайнерские сумки, 17% - смартфон последней модели, 13% - автомобиль, 11% выбрали путешествия, а 11% - собственное жилье.

Кроме того, 14% представителей молодежи считают признаком достатка брендовые кроссовки и одежду, 11% - путешествия, а 9% - собственное жилье, следует из материалов опроса.

Главным источником денег на такие покупки для молодых граждан стала собственная зарплата (36%). Еще 22% указали, что рассчитывают на финансовую помощь родителей, 16% копят деньги из регулярных поступлений, не связанных с основной работой. Подработку в качестве главного источника средств назвали 12% респондентов, продажу ненужных вещей - 8%, а кредит или рассрочку - 6%.

Опрос проводился среди 3 тыс. российских граждан.

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Теги:
#молодежь
#успех
#символы
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