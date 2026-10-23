Мелания Трамп способствовала договоренностям о прекращении огня в Алешках

Белый дом сообщил, что Мелания Трамп оказывала содействие договоренностям о прекращении огня с 29 октября в городе Алешки Херсонской области.

Белый дом сообщил, что Мелания Трамп оказывала содействие договоренностям о прекращении огня с 29 октября в городе Алешки Херсонской области.

"Первая леди США Мелания Трамп обеспечила прекращение огня между Москвой и Киевом в городе Алешки. Стороны согласились прекратить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный безопасный коридор", - следует из заявления, размещенного на сайте Белого дома.

Согласно документу, "локальное прекращение огня вступит в силу 29 октября 2026 года".

Отмечается, что "Мелания Трамп в официальном статусе эксклюзивного посредника и ее представители взаимодействовали напрямую с руководством России и Украины, чтобы определить условия локального прекращения огня", сообщает ТАСС.