Перспектив заключения мирного договора с Японией не просматривается

19 октября исполнилось 70 лет со дня заключения советско-японской Совместной декларации, которая формально прекратила состояние войны между двум государствами и заложила основы для восстановления и развития отношений во всех сферах. Вместе с тем не решенной осталась проблема пограничного размежевания между Россией и Японией. Одна из статей Декларации, которая является полноценным международным договором с вытекающими из него обязательствами для обеих сторон, предполагала, что СССР передаст Японии два острова Курильской гряды, но только после подписания мирного договора. При этом условия подготовки и подписания договора, а также передачи территорий не были определены.

19 октября исполнилось 70 лет со дня заключения советско-японской Совместной декларации, которая формально прекратила состояние войны между двум государствами и заложила основы для восстановления и развития отношений во всех сферах. Вместе с тем не решенной осталась проблема пограничного размежевания между Россией и Японией. Одна из статей Декларации, которая является полноценным международным договором с вытекающими из него обязательствами для обеих сторон, предполагала, что СССР передаст Японии два острова Курильской гряды, но только после подписания мирного договора. При этом условия подготовки и подписания договора, а также передачи территорий не были определены.

Японская сторона до сих пор регулярно заявляет о необходимости подписания мирного договора, что по мнению Токио открывает путь к получению двух островов. В то же время Япония претендует еще на два острова южных Курил. Однако после введения Японией санкций в отношении России в 2022 году Москва прервала все контакты с японской стороной по проблеме мирного договора. Ранее, в 2020 году были приняты поправки к Конституции РФ, запрещающие территориальные уступки. Статья 67 Основного закона гласит в частности: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Как заявила Мария Захарова 21 октября, Совместная декларация СССР и Японии 1956 года остаётся базовым документом для российско-японских отношений.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов поясняет, что «пункт Декларации 1956 года о передаче двух островов Японии сохраняется, и это было подтверждено в свое время президентом России Владимиром Путиным. Только он уточнил, что в Декларации не сказано о том, на каких условиях передать, когда, и все это предмет для обсуждения. А Мария Захарова подтвердила, и это правильно и естественно, что Россия никогда не отказывалась от этой Декларации. Это было подтверждено Владимиром Путиным и покойным премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2018 году в Сингапуре. Но потом в ходе 27 встреч стороны не пришли к консенсусу, как достичь компромисса с учетом этой Декларации. Нам детали неизвестны, но что-то видимо не устроило обе стороны, и переговоры были отложены. А потом Абэ ушел, пришли его сменщики, которые ничего в этом направлении не сделали. Потом началась пандемия КОВИД-19, потом СВО. И тогдашний премьер-министр Кисида, встав на сторону коллективного Запада, стал оказывать мощное санкционное давление на Россию. После этого двухсторонние отношения зашли в тупик. А сейчас вопрос о мирном договоре и диалоге по территориальной проблеме вообще никак не стоит. К тому же мы эти два вопроса разделяем. Но, тем не менее, никто не отказывается от этой Декларации, и если мы когда-нибудь вернемся к ней, то наверно это будет очень нескоро и на тех условиях, которые озвучил Владимир Путин: давайте обсуждать этот вопрос, искать какую-то развязку исходя из того, что записано в этой Декларации. Но как говорят, все скрывается в деталях. А эти детали зачастую служат препятствием к тому, чтобы на основе этой Декларации разрешить территориальный спор. С чем стороны и столкнулись в 2019 году».

Эксперт отметил, что «Россия признает действенность этой Декларации и готова заключить мирный договор, но не увязывая его с территориальным вопросом. Россия ставит вопрос гораздо шире: мы готовы заключить большой, широкий договор о мире дружбе и сотрудничестве, который предусматривает развитие наших отношений во всех областях, и параллельно искать развязки территориального вопроса. А Япония увязывает территориальный вопрос и ставит его предусловием заключения мирного договора. Россия же готова рассматривать территориальный вопрос, но без увязки с мирным договором

Поэтому мы не отказываемся от договора, но в данный момент мы не видим возможностей вести переговоры о его заключении. А когда будут возобновлены переговоры о договоре, это покрыто густым туманом. Япония не подает признаков, что она готова отходить от своей антироссийской политики. Наоборот новый премьер-министр Санаэ Такаити твердит, что Япония будет усиливать санкционное давление на Россию, будут помогать Украине, и не намерена отказываться от своего антироссийского курса. Поэтому в этих условиях совершенно не просматривается перспектива восстановления переговоров о мирном договоре. В тоже время никаких прямых заявлений, что мы ставим точку и больше ничего слушать не хотим о мирном договоре, не было».