В Петербурге зарегистрировали случай кори

Случай заражения корью подтвержден у ребенка в Московском районе Петербурга, где ранее были организованы противоэпидемические мероприятия. Об этом информировали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, передает ТАСС .

Случай заражения корью подтвержден у ребенка в Московском районе Петербурга, где ранее были организованы противоэпидемические мероприятия. Об этом информировали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, передает ТАСС.

"В связи с регистрацией случая кори у ребенка с 20 октября проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация против кори", - следует из сообщения.