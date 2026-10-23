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В Петербурге зарегистрировали случай кори

В Петербурге зарегистрировали случай кори В Петербурге зарегистрировали случай кори

Случай заражения корью подтвержден у ребенка в Московском районе Петербурга, где ранее были организованы противоэпидемические мероприятия. Об этом информировали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Случай заражения корью подтвержден у ребенка в Московском районе Петербурга, где ранее были организованы противоэпидемические мероприятия. Об этом информировали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, передает ТАСС.

"В связи с регистрацией случая кори у ребенка с 20 октября проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация против кори", - следует из сообщения.

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Теги:
#петербург
#случай
#корь
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